HABER

Sarıkamış Ördek Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta bulunan Ördek Gölü’nün buz tutan yüzeyi çözülünce yaban ördekleri yuva yapmak için göle gelmeye başladı.Sarıkamış’ta çetin kış koşullarında yüzeyi tamamen buz tutan Ördek Gölü, havaların ısınmasıyla çözülürken, ördek gölünün yüzeyi de yaban ördekleriyle dolmaya başladı.Sarıkamış’a yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Ördek Gölü, her yıl ev sahipliği yaptığı yaban ördeklerine yeniden kapılarını açtı.

Sarıkamış Ördek Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

Sarıkamış’ta bulunan Ördek Gölü’nün buz tutan yüzeyi çözülünce yaban ördekleri yuva yapmak için göle gelmeye başladı.
Sarıkamış’ta çetin kış koşullarında yüzeyi tamamen buz tutan Ördek Gölü, havaların ısınmasıyla çözülürken, ördek gölünün yüzeyi de yaban ördekleriyle dolmaya başladı.
Sarıkamış’a yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Ördek Gölü, her yıl ev sahipliği yaptığı yaban ördeklerine yeniden kapılarını açtı. Bir anda üzeri yaban ördekleriyle dolan göl, eski görkemli günlerinde kavuşmuş oldu.
Her yıl yuva yapmak için Ördek Gölü’ne yaban ördeklerinin geldiğini ifade eden Medeni Erol, “Ördek Gölümüzün buzları çözüldü. Bahar bu yıl erken geldi ve ördekler gelmeye başladı. Artık burada yumurta yapıp, yavru çıkaracaklar ve bundan sonraki yaşamlarını burada devam ettirecekler” dedi.
Etrafı Sarıçam Ormanlarıyla çevrili Ördek Gölü’nün bu yıl buzları erken çözüldü. Her yıl normalde Nisan ayı sonlarında buzları çözülen göl, bu yıl misafirlerini erken ağırladı. Ördek Gölü’nde yaban ördeklerinden başka çok sayıda su kuşu da bulunuyor.

Sarıkamış Ördek Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

Sarıkamış Ördek Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

Sarıkamış Ördek Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

Diyanet evlilik yaşına da el attı!Diyanet evlilik yaşına da el attı!
Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Güncel Türkiye deprem haritası çıkarıldı! Deprem riski ve tehlikesi en yüksek yerler nereleri?

Güncel Türkiye deprem haritası çıkarıldı! Deprem riski ve tehlikesi en yüksek yerler nereleri?

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

Günlük burç yorumları 19 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

UBER sürücüsüne pusu kurup dehşeti yaşattılar!

UBER sürücüsüne pusu kurup dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.