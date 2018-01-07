Sarıkamış şehitleri anılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı nedeniyle düzenlenen yürüyüşte, "Buraya gelirken vatandaşlarımızın gözlerinde gördüğümüz o heyecan, o pırıltı müthiş. Gerçekten bir motivasyon, bir heyecan var ve bu karların altında yatan şehitlerimizi anımsıyorlar. İşte bizim ülkemizin en büyük gücü bu." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katıldı.

Bak, TRT'ye yaptığı açıklamada, geçmişte on binlerce şehit verildiğini belirterek, bunun değerini bilmek ve anlamak gerektiğini söyledi.

Özellikle gençlerin Sarıkamış'ı ve Çanakkale'yi iyi anlaması gerektiğine işaret eden Bak, "Gençlerimizin bu bilinçle yetişmesi için çalışıyoruz. Hakikaten burada bir destan, bir özveri, doğayla bir mücadele var. Vatanı korumak için hem düşmanla hem de doğayla mücadele var." dedi.