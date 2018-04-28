Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması" düzenlendi.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce Türkiye genelindeki 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de öğrenciler katıldı.

Yarışmanın ardından öğrenciler, Kars yolu üzerinde bulunan Allahuekber Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti. Daha sonra konuk öğrenciler için Sarıkamış Halk Eğitim Müdürlüğünde program düzenlendi.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın ulusal ve uluslararası organizasyonlara her zaman ev sahipliği yapacak güce sahip olduğunu belirterek "Şehitler diyarı Sarıkamış'ta bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimizin ruhuna yakışır programlar yapılıyor. Buraya gelip de buraları görüp etkilenmemek mümkün değil." dedi.

Karaman, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür ederek "Ülkemizde iki nokta var ki tüm milleti birleştiren simgelerdir. Bunlar batıda Çanakkale, doğuda ise Sarıkamış'tır. Sarıkamış'ın adı büyüktür. Bunu da şehitlerden almaktadır. Buraya gelen tüm öğrenci kafileleri bunu gördü, yaşadı. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.