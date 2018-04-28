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Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:19 | Son Güncelleme

Sarıkamış Kaymakamı Karaman: - "Ülkemizde iki nokta var ki tüm milleti birleştiren simgelerdir. Bunlar batıda Çanakkale, doğuda ise Sarıkamış'tır. Sarıkamış'ın adı büyüktür"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması" düzenlendi.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce Türkiye genelindeki 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de öğrenciler katıldı.

Yarışmanın ardından öğrenciler, Kars yolu üzerinde bulunan Allahuekber Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti. Daha sonra konuk öğrenciler için Sarıkamış Halk Eğitim Müdürlüğünde program düzenlendi.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın ulusal ve uluslararası organizasyonlara her zaman ev sahipliği yapacak güce sahip olduğunu belirterek "Şehitler diyarı Sarıkamış'ta bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimizin ruhuna yakışır programlar yapılıyor. Buraya gelip de buraları görüp etkilenmemek mümkün değil." dedi.

Karaman, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür ederek "Ülkemizde iki nokta var ki tüm milleti birleştiren simgelerdir. Bunlar batıda Çanakkale, doğuda ise Sarıkamış'tır. Sarıkamış'ın adı büyüktür. Bunu da şehitlerden almaktadır. Buraya gelen tüm öğrenci kafileleri bunu gördü, yaşadı. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun da önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek "Sarıkamış'ın etkinliklerle gündeme gelmesi camiamızı ve ilimizi gururlandırmıştır. Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ ise Türkiye'nin birçok ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden davete katılan öğrenci ve danışman öğretmenler teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Sarıkamış'a varamadan" adlı oratoryo seslendirildi.

Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda şehit düşen Mehmetçikleri anlatan oratoryoda duygulu anlar yaşandı.

Yarışmada genel sıralamada İstanbul Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu'ndan Mehmet Burak Gönül birinci, İstanbul Şehit Beşir Balcıoğlu Ortaokulu'ndan Emir Doğan Özer ikinci, İstanbul Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu'ndan Betül Akdaş da üçüncülüğü elde etti.

Kurum bazında ise İstanbul Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu birinci, İstanbul Güngör Tekiner Ortaokulu ikinci, Kars Sarıkamış Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu da üçüncü oldu.

Program, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi, dereceye girenlere ise bilgisayar, tablet, cumhuriyet altını ve yarım altın gibi ödüller verilmesiyle sona erdi.

Programa Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sayım Yılmaz, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Karabayır, bazı il ve ilçelerin milli eğitim müdürleri ile davetliler katıldı.

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