HABER

Sarıkamış şehitleri Edirne'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 14:57 | Son Güncelleme 40 dakika önce

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Edirne'de düzenlenen yürüyüşle anıldı.Sarıkamış şehitleri için Edirne'de anma programı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü önünde Edirne Valisi Günay Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran ve daire müdürleriyle öğrencilerden oluşan kalabalık, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Atatürk Anıtı'na geldi. Atatürk Bulvarı'na ay- yıldızlı atkı ve berelerle çıkan grup, ellerinde 'Gençlik şühedanın izinde, Sarıkamış' yazılı pankart taşıdı.Atatürk Anıtı'nda Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Edirne Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür vekili Zekeriya Bayrak, Sarıkamış'ın şanlı tarihin hüzünlü bir yaprağı olduğunu ifade ederek, "Tarihimizde nice zaferlerle gururlandığımız gibi hüzünle yad ettiğimiz zamanlarda olmuştur. Sarıkamış hüzünlü bir yanımızdır. Yüreğimizin derinliklerinde hissettiğimiz acımızdır. bu hüzünlerin bir daha yaşanmaması için alınacak dersler, yapılacak işler vardır. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kurutuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da olduğu gibi ülke dara düştüğünde 'Biz buradayız, bu ülkenin teminatıyız' diyen gençlerimiz var" diye konuştu.Edirne Müftülüğü duahanı tarafından Sarıkamış şehitleri için dua okurken, kapanış programında Edirne Kızılay Şubesince katılanlara sıcak çorba dağıtıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

ABD Fırat Kalkanı bölgesindeki aşiretleri Türkiye'ye karşı kışkırtıyor

ABD Fırat Kalkanı bölgesindeki aşiretleri Türkiye'ye karşı kışkırtıyor

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

Restorasyonu tamamlanan Demir Kilise açıldı

Restorasyonu tamamlanan Demir Kilise açıldı

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

Osman Baydemir gözaltına alındı

Osman Baydemir gözaltına alındı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

Günlük burç yorumları 7 Ocak Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Ocak Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.