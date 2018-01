Sarıkamış şehitleri için 15 derecede nöbet tutup yürüdüler

'HER YIL ANACAĞIZ'

Sarıkamış ruhunu Sarıkamış'ta hissetmek gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Sarıkamış Şehitleri Yemen'de 40 derece sıcağı görmüşlerdi ama Sarıkamış'a geldiklerinde -40'ı yaşadılar. Bizler Serhat Boyları Derneği olarak 6 yıl önce başlattığımız nöbetimize bu yıl da devam ediyoruz. Çünkü, Sarıkamış'ı Sarıkamış'ta hissetmek ve dolaştığımız bu alanın her metre karesinde bir şehit yatmakta olduğunu hissetmek lazım" ifadelerini kullandı. Nöbet şehitler için söylenen Sarıkamış Türküsü ve edilen duaların ardından sona erdi.

"Çok mutluyum Türkiye'nin hemen her tarafından gelenleri gördük. Güneşli havada on binlerce vatandaşımız yürüdü. Tüm gelenlere teşekkür ediyorum. 103. yıl önce Türk askerlerinin karşısında Ruslar vardı. Ancak bilmedikleri acımasız düşmanları soğuk ve karlı havaydı. Düşmanla baş etmeyi planlamışlardı ama ilk kez karşılaştıkları o acımasız düşman -40 derece ile baş edemediler. Biz şehitlerimizi burada yad ediyoruz. Her yıl kahraman ecdadımızı burada anacağız. Çünkü onlar ölümü seçerek bize bu vatanı emanet kıldılar."

Yaklaşık 4.5 kilometre süren yürüyüşün ardından ulaşılan şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.

FOTOĞRAFLI