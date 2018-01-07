Sarıkamış şehitleri için 15 derecede nöbet tutup yürüdüler

KARS, (DHA) - KARS Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız ve dernek üyeleri, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Allahuekber Dağları'nda sıfırın altında 15 derecede nöbet tuttu. Başkan Yıldız ve dernek üyeleri, sabah erken saatlerde ise 'Gençlik Şühedanın İzinde' sloganıyla düzenlenen şehitleri anma yürüyüşüne katıldı.

Kars Serhat Boyları Derneği, Sarıkamış Harekatı'nda donarak, şehit düşen 60 bin askeri harekatın 103'üncü yılında da unutmadı. Dernek Başkanı Muharrem Yıldız, Cıbılıtepe Kayak Merkezi'ne 100 kamyon kar kullanılarak yapılan asker heykellerini ziyaret etti. Harekatta hayatını kaybeden 60 bin şehit için dua edip karanfil bırakan Başkan Muharrem Yıldız, "Üniversite hocalarımız ve öğrencilerimiz Sarıkamış Şehitleri'ni unutturmamak için haftalarca çalışarak kardan asker heykellerimizi tamamladılar" dedi.

'ONLARIN KAHRAMANLIKLARINI UNUTTURMAYACAĞIZ'

Sarıkamış Şehitleri'nin kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak için Allahuekber Dağları eteklerinde -15 derecede nöbet tuttuklarını söyleyen Başkan Muharrem Yıldız, "Gelirken üzerlerinde Yemen'den geldikleri için yazlık elbiseleri ve ayakkabıları vardı, aç ve hastaydılar. Ama yüreklerinde iman vardı. Burada yaşayan Müslümanları zulümden kurtarmak ve onların hür, bağımsız yaşamalarını sağlamak istediler. 'Ya Allah Bismillah' diyerek vatan topraklarını işgalden kurtarmak için Sarıkamış'ta bulunan Allahuekber Dağları'na kadar geldiler. Bizler için seve seve ölümü seçen bir ecdadın torunları olarak bizler de onların o kahramanlıklarını unutmamak ve gelecek nesillere unutturmamak için nöbetteyiz" diye konuştu.