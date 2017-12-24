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Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 12:42 | Son Güncelleme 33 dakika önce

İlker KILIÇASLANMANİSA, (DHA) MANİSA'da 11 sivil toplum kuruluşu Sarıkamış Şehitlerini Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi'nin organizasyonunda bir araya gelerek Sarıkamış şehitlerini anmak için doğa yürüyüşü yaptı. Spil Milli Parkı'ndan gerçekleştirilen 15 kilometrelik yürüyüş,1446 metre yüksekteki Bayrak Mevkii'nde son buldu.24 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü çerçevesinde Manisa'da Sarıkamış Şehitlerini Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. 11 sivil toplum kuruluşundan yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüş öncesinde, Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Milli Egemenlik Anıtı'nın önünden dev Türk bayrağı açılıp, Sarıkamış şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından birklikte İstiklal Marşı okundu. Yürüyüş ile ilgili bilgi veren Sarıkamış Şehitlerini Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Demir, amaçlarının Sarıkamış şehitlerinin o gün soğuk havada yürüyüş sırasında yaşadıkları acıları hissedebilmek olduğunu ifade etti. Demir, Soğuk havada doğa yürüyüşünü gerçekleştirerek Sarıkamış Şehitleri'ni o gün soğukta yaşadıkları sıkıntıları ve zorlukları hissetmek istedik. Yaptığımız yürüyüş o günkü şartlara nazaran kolay olabilir. Ancak biz o ruhu yaşamak istedik. Gayemiz, Sarıkamış şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak diye konuştu. Konuşmanın ardından kalabalık, 15 kilometrelik doğa yürüyüşüne başladı. Yol boyunca, Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atılan Spil Milli Parkı'ndaki doğa yürüyüş 1146 metre yükseklikteki Bayrak Mevkii'nde son buldu.

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