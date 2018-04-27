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"Sarıkamış şehitleri" için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Kars Sarıkamış'ta "Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması" dolayısıyla toplanan öğrenciler, Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi - İlçe Milli Eğitim Müdürü Karabağ: "Sarıkamış'ta 90 bin kardelenimiz, şehidimiz anısına düzenlemiş olduğumuz matematik yarışmasına ülkemizin birçok yerinden, hatta yavru vatan KKTC'den öğrencilerimiz geldi" - Şırnak'tan gelen öğrenci kafilesi sorumlusu Budamlı: "Şehitler diyarında olmak gurur verici. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Vatanımızda birliğimiz bozulmasın inşallah"

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir yarışma için toplanan bir grup öğrenci, Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyüş düzenledi.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve yarın Türkiye genelindeki 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek "Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması" için yaklaşık 500 öğrenci Sarıkamış'ta bir araya geldi.

Türkiye'nin birçok ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen öğrenci kafileleri, ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Gruptakiler burada kortej oluşturup, ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüyüp Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Şehitlikteki anıta karanfil bırakıp dua eden katılımcılar, Sarıkamış şehitlerini andı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın 90 bin şehidin yatağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'ta 90 bin kardelenimiz, şehidimiz anısına düzenlemiş olduğumuzu matematik yarışmasına ülkemizin birçok yerinden, hatta yavru vatan KKTC'den öğrencilerimiz geldi. Etkinliğimize öğrencilerimizle şehitlerimiz anısına Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüş yaptık. Burada öğrencilerimiz anıta karanfil bıraktı. Programımız yarın yapılacak matematik yarışması ve ardından çeşitli etkinliklerle devam edecek."

- "Şehitler diyarında olmak gurur verici"

Şırnak'tan gelen öğrenci kafilesinin sorumlusu İlber Budamlı da şehitler diyarı Sarıkamış'a ilk defa geldiklerini ifade ederek, "Matematik olimpiyatları için geldik. Şehitler diyarında olmak gurur verici. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Vatanımızda birliğimiz bozulmasın inşallah. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Adana'dan gelen öğrencilerden Batuhan Cem Bilgi ise şehitleri rahmetle andıklarını söyleyerek, "Atalarımızın şehit düştüğü yerde olmak, onları anmak çok heyecan verici." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen öğrencilerden Emirdoğan Özer de sınavı bahane ederek şehitler diyarını görme fırsatı bulduklarını belirtti.

Program çerçevesinde yarın yapılacak "Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması" saat 10.00'da başlayıp 12.00'de sona erecek. Yarışma sonrası Sarıkamış tanıtım gezisi ve ödül töreni düzenlenecek.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi, derece yapan öğrencilere de derecelerine göre bilgisayar, tablet, cumhuriyet altını ve yarım altın gibi ödüller verilecek.

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