"Sarıkamış şehitleri" için yürüdüler

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir yarışma için toplanan bir grup öğrenci, Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyüş düzenledi.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve yarın Türkiye genelindeki 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek "Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması" için yaklaşık 500 öğrenci Sarıkamış'ta bir araya geldi.

Türkiye'nin birçok ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen öğrenci kafileleri, ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Gruptakiler burada kortej oluşturup, ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüyüp Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Şehitlikteki anıta karanfil bırakıp dua eden katılımcılar, Sarıkamış şehitlerini andı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın 90 bin şehidin yatağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'ta 90 bin kardelenimiz, şehidimiz anısına düzenlemiş olduğumuzu matematik yarışmasına ülkemizin birçok yerinden, hatta yavru vatan KKTC'den öğrencilerimiz geldi. Etkinliğimize öğrencilerimizle şehitlerimiz anısına Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüş yaptık. Burada öğrencilerimiz anıta karanfil bıraktı. Programımız yarın yapılacak matematik yarışması ve ardından çeşitli etkinliklerle devam edecek."