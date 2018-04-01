Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Sarıkamış, kar kalitesiyle bulunduğu rakımla bölgeyle çam ağaçları içerisinde kayma konforu sağlayan yapısıyla nadide ve nadir bir yer ancak biz istiyoruz ki dünyada öne çıkmış kayak merkezleri baz alınsın. Sarıkamış bir kayak merkezi haline getirilsin." dedi.
Bakan Arslan, Kars Valiliği Gazi-1 toplantı salonunda DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca düzenlenen "Sarıkamış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi Projesi" toplantısına katıldı.
Projenin lansmanını yapan yetkililerinin sunumunun ardından konuşan Bakan Arslan, Sarıkamış'ta kış turizminin önemli bir yere geldiğini ve bunu herkesin bildiğini belirterek, "Eğer buradaki arkadaşların kış turizmi ufkuyla, bizim kış turizmimiz ufkuyla bu proje yapılacaksa hiç yapılmasın. Bizim ufkumuzla olacak olursa zaten yürüyor." ifadesini kullandı.
Hazırlanan projenin yetersiz olduğunu, daha iyi çalışmalarla geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Arslan, "Biz kesinlikle ve kesinlikle bunun yeterli olmadığının farkındayız. Zaten Sarıkamış Kız Turizm Merkezi diyoruz, kayak merkezi diyoruz, kayak merkezi dediğimiz andan itibaren fotoğrafa çok daha üstten bakmamız gerektiği, çok daha kompleks bir yapıyla burayı kurgulamamız ve geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız çünkü bizim bildiğimiz, bizim algıladığımız kış turizm merkeziyle gerçek anlamda kış turizm merkezleri birbirinden çok farklı." diye konuştu.
- "Lütfen bir kayak merkezi haline gelecek şeklinde planlama yapın"
Arslan, Sarıkamış'ta devam eden projelerin göz önünde bulundurularak yapılacak yeni projelerle benzerlik göstermemesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Sarıkamış kar kalitesiyle, bulunduğu rakımla, bölgeyle çam ağaçları içerisinde kayma konforu sağlayan yapısıyla nadide ve nadir bir yer ancak biz istiyoruz ki dünyada öne çıkmış kayak merkezleri baz alınsın. Sarıkamış bir kayak merkezi haline getirilsin. Lütfen bir kayak merkezi haline gelecek şeklinde planlama yapın. Daha başında lansman beni hayal kırıklığına uğrattı. Sebebi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptığı bir etkinlik ve tören alanı var, tam da söylediğiniz bu müzeye benzer fonksiyonları var. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın başlattığı Sarıkamış Allahuekber Dağları ile Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi Tanıtımı ve Araştırma İdare Merkezi, bu Çanakkale'de olduğu gibi görselleri de içeren, gelen misafirleri, ziyaretçileri o tarihe götürecek bir yapıyı da içeren görsellere sahip olacak. Sizden istirhamımız diğer 3 projenin de fonksiyonlarını çok iyi bilip fonksiyonları da merkez alan bir master plan yapılmalı ki biz istediğimiz hedefe, sonuca erişmiş olalım. Bu master plan bizim için bir fırsat, bunu baz alarak yol almak istiyoruz."
Kars'ta birçok eserin ayakta olduğunu ve turizme önemli katkı sağladığını anımsatan Arslan, "Kars 1064'ten beri biliniyor, Malazgirt'ten önce biliniyor. Yani o anlamda birçok kültüre merkezlik yapmış, bin yıldır bu coğrafyada, bizim de kültürümüze merkezlik yapıyor. İlk cuma kılınmış, ilk cami yapılmış, çok ciddi bir şekilde ayakta duran birçok tarihi değerimiz var. Sarıkamış ve Sarıkamış şehitliği aslında bir utanç değil, bir gurur vesilesi, bir vesikası olarak son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde öne çıkarılmaya başlanınca gerçekten çok ilgi toplar hale geldik, çok fazla misafir ağırlar hale geldik." dedi.
- "Bu çalışma bizim amacımıza, hedefimize uygun sonuçlar doğurmalı"
Bakan Arslan, Doğu Ekspresi treni ile birçok vatandaşın seyahat ettiğini ve trenin ününün yurt dışında da bilindiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Doğu Ekspresi'ndeki bu seneki rüzgarı gördünüz. Herkes bir yerlerinden dokununca sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bilinir, tekrar ilgi toplar hale geldik. Bu anlamda ciddi ziyaretçilerimiz geliyor. Dünyanın birçok ülkesine gidiyorum ve oralarda da söyleniyor. Sanal alemi, internet ortamını zaman zaman eleştirsek de böyle faydaları var. Burada yaptığınız bir dokunuş her yerde duyulabiliyor. Bu çalışma da yapılmış olmak için yapılmamalı, bu çalışma bizim amacımıza, bizim hedefimize uygun sonuçlar doğurmalı. Hedefi büyük tutun, planlamayı büyük yapın, biz inşallah gerekleri yerine getiririz."
Toplantıya, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, bazı il protokolü de katıldı.
Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum