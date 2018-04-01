Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Sarıkamış, kar kalitesiyle bulunduğu rakımla bölgeyle çam ağaçları içerisinde kayma konforu sağlayan yapısıyla nadide ve nadir bir yer ancak biz istiyoruz ki dünyada öne çıkmış kayak merkezleri baz alınsın. Sarıkamış bir kayak merkezi haline getirilsin." dedi. Bakan Arslan, Kars Valiliği Gazi-1 toplantı salonunda DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca düzenlenen "Sarıkamış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi Projesi" toplantısına katıldı. Projenin lansmanını yapan yetkililerinin sunumunun ardından konuşan Bakan Arslan, Sarıkamış'ta kış turizminin önemli bir yere geldiğini ve bunu herkesin bildiğini belirterek, "Eğer buradaki arkadaşların kış turizmi ufkuyla, bizim kış turizmimiz ufkuyla bu proje yapılacaksa hiç yapılmasın. Bizim ufkumuzla olacak olursa zaten yürüyor." ifadesini kullandı. Hazırlanan projenin yetersiz olduğunu, daha iyi çalışmalarla geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Arslan, "Biz kesinlikle ve kesinlikle bunun yeterli olmadığının farkındayız. Zaten Sarıkamış Kız Turizm Merkezi diyoruz, kayak merkezi diyoruz, kayak merkezi dediğimiz andan itibaren fotoğrafa çok daha üstten bakmamız gerektiği, çok daha kompleks bir yapıyla burayı kurgulamamız ve geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız çünkü bizim bildiğimiz, bizim algıladığımız kış turizm merkeziyle gerçek anlamda kış turizm merkezleri birbirinden çok farklı." diye konuştu.

- "Lütfen bir kayak merkezi haline gelecek şeklinde planlama yapın" Arslan, Sarıkamış'ta devam eden projelerin göz önünde bulundurularak yapılacak yeni projelerle benzerlik göstermemesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Sarıkamış kar kalitesiyle, bulunduğu rakımla, bölgeyle çam ağaçları içerisinde kayma konforu sağlayan yapısıyla nadide ve nadir bir yer ancak biz istiyoruz ki dünyada öne çıkmış kayak merkezleri baz alınsın. Sarıkamış bir kayak merkezi haline getirilsin. Lütfen bir kayak merkezi haline gelecek şeklinde planlama yapın. Daha başında lansman beni hayal kırıklığına uğrattı. Sebebi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptığı bir etkinlik ve tören alanı var, tam da söylediğiniz bu müzeye benzer fonksiyonları var. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın başlattığı Sarıkamış Allahuekber Dağları ile Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi Tanıtımı ve Araştırma İdare Merkezi, bu Çanakkale'de olduğu gibi görselleri de içeren, gelen misafirleri, ziyaretçileri o tarihe götürecek bir yapıyı da içeren görsellere sahip olacak. Sizden istirhamımız diğer 3 projenin de fonksiyonlarını çok iyi bilip fonksiyonları da merkez alan bir master plan yapılmalı ki biz istediğimiz hedefe, sonuca erişmiş olalım. Bu master plan bizim için bir fırsat, bunu baz alarak yol almak istiyoruz."