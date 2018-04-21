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Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

Kars’ta havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı.

Kars’ta havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta etraf beyaza bürünürken, Digor Hanlar Geçidi’nde kar ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.
Batıda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerken Kars’ta kış hüküm sürüyor. Kentte etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Sarıkamış’ta vatandaşlar güne kar ile başlarken, erken saatlerde Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan sürücüler Hanlar Geçidi’nde zor anlar yaşadı.
Bazı araçlar, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kayarak yoldan çıkarken, çok sayıda araç ise ilerlemekte zorluk çekti. Karayolları ekipleri Hanlar Geçidi’nde karla mücadele çalışmaları yürütürken, trafik ekipleri de sürücüleri uyardı. Hanlar Geçidi’nde kar ve buzlanmadan dolayı kayarak yoldan çıkan bir araç ise refüje düştü. Kaza yapan sürücüye vatandaşlar yardımcı oldu.
Kar yağışının hafta sonu da etkili olması beklenen Kars’ta, vatandaşlar ise bir türlü havalarının ısınmadığını belirtti. Murat Yaşar Yavuz isimli vatandaş, "Sabah kalktığımızda her taraf bembeyaz olmuştu. Tabi şaşırmadık soğuk memlekette yaşıyoruz. Hayırlısı diyelim" dedi.

Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü

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Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü

Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü
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Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü

Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü
3 / 6

Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü

Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü
4 / 6

Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü

Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü
5 / 6

Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü

Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü
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Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü

Sarıkamış ve Digor yeniden beyaza büründü
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