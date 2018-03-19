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Sarıkamış’ta ‘1. Sanat Çalıştayı’ yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta, 11 ressamın katılımıyla "Habitat Otel Uluslararası 1.

Sarıkamış’ta ‘1. Sanat Çalıştayı’ yapıldı

Sarıkamış’ta, 11 ressamın katılımıyla "Habitat Otel Uluslararası 1. Sanat Çalıştayı" yapıldı.
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde hizmet veren Habitat Otel’in ev sahipliğinde düzenlenen "Sanat Çalıştayı"na Türkiye’den ve yurtdışından ressamlar katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbeycan, Kazakistan, Rusya, ve İsrail’den katılan 11 ressam, Kars’ta gördüklerini hayal güçlerini de kullanarak tuvale aktardı.
Yağlı, sulu, guaj boyaların yanı sıra seramik parçaları tuvalde birleştirilerek yapılan resimler katılımcılardan büyük beğeni topladı. Yaklaşık 4 günde yapılan bu eserler otelin salonunda sergilenmeye başlandı. Sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.

Sarıkamış’ta ‘1. Sanat Çalıştayı’ yapıldı

Sarıkamış’ta ‘1. Sanat Çalıştayı’ yapıldı

Sarıkamış’ta ‘1. Sanat Çalıştayı’ yapıldı

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