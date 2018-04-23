HABER

Sarıkamış’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:32 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 98.

Sarıkamış’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sarıkamış’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 98. yıldönümünde törenlerle kutlandı.
Tören, Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki alanında bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı.
Daha sonra Şehit Fikret Gündüz İlkokulu spor salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 gününün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilişinin 98. yılını kutladıklarını söyledi.
Karabak, “Ulusal Egemenlik Bayramı olarak 98 yıldır her 23 Nisan’da kutlanan bu gün Ulusal Egemenliğin millete verilmesi anlamına gelmektedir. Değerli Çocuklar, Atatürk,”Bugünün küçükleri yarının büyükleridir’’ diyerek sizlere vermemiz gereken önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. Unutmayın ki bugün bizlerin bulunduğu bu makam ve mertebelerde gelecekte kuşku yok ki sizler yer alacaksınız. Bugün burada sevincinizi ve coşkunuzu sizlerle paylaşan büyükleriniz; sizden araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerleri kazanmış bireyler olarak yetişmenizi beklemektedir” dedi.
23 Nisan etkinlikleri, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verilmesiyle sona erdi.
Düzenlenen törenlere, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman,9’uncu Komando Tugay Komutanı Piyade Albay, Bilgin Çetinbağ,Belediye Başkanı Göksal Toksoy, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım ile öğretmen ve öğrencilerle çok sayıda vatandaş katıldı.

Sarıkamış’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sarıkamış’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sarıkamış’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?
CHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklamaCHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama
Abdullah Gül'ün zor kararı!Abdullah Gül'ün zor kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.