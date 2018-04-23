Sarıkamış’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sarıkamış’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 98. yıldönümünde törenlerle kutlandı.

Tören, Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki alanında bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı.

Daha sonra Şehit Fikret Gündüz İlkokulu spor salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 gününün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilişinin 98. yılını kutladıklarını söyledi.

Karabak, “Ulusal Egemenlik Bayramı olarak 98 yıldır her 23 Nisan’da kutlanan bu gün Ulusal Egemenliğin millete verilmesi anlamına gelmektedir. Değerli Çocuklar, Atatürk,”Bugünün küçükleri yarının büyükleridir’’ diyerek sizlere vermemiz gereken önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. Unutmayın ki bugün bizlerin bulunduğu bu makam ve mertebelerde gelecekte kuşku yok ki sizler yer alacaksınız. Bugün burada sevincinizi ve coşkunuzu sizlerle paylaşan büyükleriniz; sizden araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerleri kazanmış bireyler olarak yetişmenizi beklemektedir” dedi.

23 Nisan etkinlikleri, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen törenlere, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman,9’uncu Komando Tugay Komutanı Piyade Albay, Bilgin Çetinbağ,Belediye Başkanı Göksal Toksoy, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım ile öğretmen ve öğrencilerle çok sayıda vatandaş katıldı.