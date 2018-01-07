"Sarıkamış'ta Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü de vardı"

Son Güncelleme 23 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 15:21 |23 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: - "(Sarıkamış Harekatı) O cephede Alevi'si de vardır, Sünni'si de vardır, Kürt'ü de vardır, Türk'ü de vardır. Topyekün, hep beraber bu coğrafyanın kendilerine vatan kılınmasını, bu bayrağın kendilerini temsilen dalgalanmasını devam ettirmek için canlarını vermişlerdir" - "Şehitlerimizi unutmadığımız sürece birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sürdürürüz ve bizi vatan, ülke yapan, bizi birlikte Türkiye yapan değerleri hep beraber k

TUNCELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sarıkamış Harekatı'na ilişkin, "O cephede Alevi'si de vardır, Sünni'si de vardır, Kürt'ü de vardır, Türk'ü de vardır. Topyekün, hep beraber bu coğrafyanın kendilerine vatan kılınmasını, bu bayrağın kendilerini temsilen dalgalanmasını devam ettirmek için canlarını vermişlerdir." dedi. Tunceli'de, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı nedeniyle şehitleri anmak üzere valilik koordinesinde yürüyüş düzenlendi. Atatürk Mahallesi'nde SGK İl Müdürlüğü bahçesinde toplanan vatandaşlara eşlik eden, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in de katıldığı etkinlikte, 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı üzerinden Tunceli Valiliği'ne kadar yürüdü. Katılımcıların "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attığı yürüyüşün ardından, valilik önünde süren programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mahir Ünal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin gelişimini sağlayacak kaynakları oluşturmanın önemine değinerek, kentin tarihi dokusunu koruyup kentin gelişmesini sağlayacak kaynakları da inşa etmenin gerektiğinivurguladı.

Ünal, "Tunceli bu haliyle hem rekabet avantajı hem yeni gelişim yetenekleri açısından çok hızlı gelişen bir şehir. Tunceli'nin bölgesinde özel bir kıymeti, değeri var. Tunceli'nin koruduğu, muhafaza ettiği anlam var. Tunceli, Türkiye'nin çeşitliliğini, çok sesliliğini, tarihini, kültürünü bir renk olarak mutlaka koruması gereken şehir. O açıdan da Tunceli bizim için son derece kıymetli." diye konuştu. Vali Tuncay Sonel'e de çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Ünal, "Tunceli'ye yeni bir heyecan, yeni bir anlayış getirdi. Bakış açısıyla, kucaklayıcı tavrıyla devletin şefkat yüzünü gösteriyor." dedi. Sarıkamış Harekatı'nın unutulmaması gerektiğini, bu ülke topraklarının her karışının şehitlerin yadigarı olduğunu anımsatan Ünal, şunları söyledi: "Şehitlerimize baktığımızda Çanakkale'de olsun, Sarıkamış'da olsun, Kut'ül Amare'de olsun bizim şehitlerimiz tek bir dilin, tek bir kimliğin, tek bir etnik yapının unsurları değildir. Bu coğrafyanın unsurlarıdır. Yani o cephede Alevi'si de vardır, Sünni'si de vardır, Kürt'ü de vardır, Türk'ü de vardır. Çünkü topyekün, hep beraber bu coğrafyanın kendilerine vatan kılınmasını, bu bayrağın kendilerini temsilen dalgalanmasını devam ettirmek için canlarını vermişlerdir. O yüzden şehitlerimizi unutmadığımız sürece birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sürdürürüz ve bizi vatan, ülke yapan, bizi birlikte Türkiye yapan değerleri hep beraber koruruz." değerlendirmesinde bulundu.