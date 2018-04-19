Sarıkamış’ta itfaiye ekipleri yolları yıkadı

Sarıkamış Belediyesi uzun süren kışın ardından gelen bahar mevsimiyle birlikte ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı.

Sarıkamış Belediyesi Zabıta Amirliği ve itfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinin ana caddeleri, kaldırımları ve yollar tazyikli su ile yıkamaya başladı.

Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşlarda ev ve işyerlerinin önlerini temizleyerek belediye ekiplerine destek verdi. İtfaiye müdürlüğü ekiplerince yapılan periyodik temizlik hizmetleri yanında cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak daha temiz bir ortam sağlamaya çalışması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış’ın daha düzenli ve temiz bir ilçe olması amacıyla, ilçenin estetiğini ve sağlığını ilgilendiren temizlik ile ilgili çalışmaların yoğun ve aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Toksoy, “İlçemizde uzun süren kış mevsiminin ardından yol ve kaldırımlarda oluşan toz ile çamurların temizlenmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra ilçe merkezimizde itfaiye personelimizin de yardımı ile cadde, sokak ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor” dedi.

Başkan Göksal Toksoy, “İtfaiye ekiplerimiz, olası bir yangın tehlikesine karşı her an hazır bulunuyor. Ekiplerimiz, yangınlara müdahalenin yanı sıra bazı hizmetleri de yerine getiriyor. Bunlardan birisi de ilçemizin temizliğine katkı sağlamak. İlçemizin bazı cadde ve sokaklarının yıkanması çalışmaları yaz ayları süresince devam edecektir. Cadde üzerinde, yol kenarlarında oluşan kum ve toprak kalıntıları itfaiye ekiplerimiz tarafından yıkanarak temizleniyor. Sarıkamış’ı temiz bir ilçe haline getirerek, halk sağlığının korunması noktasında da gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Zabıta Amirliği ve İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden faktörleri asgariye indirmek amacıyla bütün cadde ve sokaklarda gereken temizlik çalışmalarını yürütmekteler. Vatandaşlarımızın da çöplerini daha düzenli biriktirip, çöp konteynırlarının içine bırakmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.