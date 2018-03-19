Sarıkamış’ta kaçak göçmen yakalandı

Sarıkamış’ta yurda kaçak yollardan giriş yapan 4 göçmen yakalandı. Göçmenleri aracıyla Kars dışına çıkaran sürücüye ise 4 bin 576 lira para cezası kesildi.

Sarıkamış Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrollerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan Z.Ö. yönetimindeki ticari takside arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada yurda kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan 4 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinde pasaport ve ikametgah teskeresinin bulunmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Olayla ilgili İl Göç idaresi görüşülerek yurda kaçak giren göçmenlere 2 bin 869 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan göçmenleri taşıyan ticari taksi sürücüsü Z.Ö.’ye 694 sayılı KHK maddesi uyarınca toplam 4 bin 576 lira idari para cezası uygulandı. Göz altına alınan göçmenler Jandarmadaki işlemleri ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.