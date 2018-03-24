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Sarıkamış’ta kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Sarıkamış Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kars İl Jandarma Komutanlığı (KOM) Şube ekiplerince yapılan yol güvenlik ve kontrollerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüsün bagajında bulunan 2 valizde çeşitli markalarda toplam bin paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Otobüs sürücüsü hakkında yasal işlem yapılırken, jandarma ekiplerince bu tür kontrollerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Sarıkamış’ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sarıkamış Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kars İl Jandarma Komutanlığı (KOM) Şube ekiplerince yapılan yol güvenlik ve kontrollerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüsün bagajında bulunan 2 valizde çeşitli markalarda toplam bin paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Otobüs sürücüsü hakkında yasal işlem yapılırken, jandarma ekiplerince bu tür kontrollerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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