Sarıkamış’ta kar yağışı başladı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte kısa sürede her taraf beyaza büründü.
Sarıkamış’ta aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam başlayıp aralıklarla yağan kar, sürücülere de zor analar yaşattı. Görüş mesafesinin 15 metreye düştüğü Sarıkamış’ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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