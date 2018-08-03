Sarıkamış'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Celal Arslan (42) yönetimindeki 41 VG 757 plakalı otomobil, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sırbasan köyü yolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Celal Arslan ile yakınları İlayda, Elifsu ve Çiğdem Arslan yaralandı.
Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Celal ile İlayda Arslan, Kars Devlet Hastanesine sevk edildi.
Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'
İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!
Orta Doğu kaynıyor! İran tatbikata başlıyor
Film değil gerçek: Meğer kaleme aldığı cinayetleri kendi işlemiş
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Meclis'te HDP'ye büyük şok
O dünyanın en gözde bekarı! Bakın servetini nasıl harcıyor
Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi
CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar
Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum