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Sarıkamış'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

Sarıkamış'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Celal Arslan (42) yönetimindeki 41 VG 757 plakalı otomobil, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sırbasan köyü yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Celal Arslan ile yakınları İlayda, Elifsu ve Çiğdem Arslan yaralandı.

Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Celal ile İlayda Arslan, Kars Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Kaza Sarıkamış trafik kazası

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