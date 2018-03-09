Sarıkamış'taki darbe girişimi davası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 15 askeri personel beraat etti.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişiminde 9. Komando Tugayı 2. Komando Tabur Komutanlığı 2. Komando Bölüğünde görevli olan ve tutuksuz yargılanan 10 askeri personel hazır bulundu.

Bazı askerler Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bulundukları için duruşmaya gelemedi.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmaya, sanık avukatları ve yakınları da katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 5'i uzman çavuş, 10'u sözleşmeli erden oluşan 15 sanığın suç işleme kastına sahip olmadıklarına karar vererek, beraatlerine hükmetti.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.