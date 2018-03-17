Sarıoğlu, İktidar ve muhalefete seslendi

Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklilerin sorunları ile alakalı iktidar ve muhalefet milletvekillerine seslendi.

Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, iktidar ve muhalefet milletvekillerine seslenerek emeklilerin sorunlarını külliyeye aktarmalarını istedi. İntibak Yasası, Katkı payları ve TOKİ sorunu gibi sorunların emeklinin belini büktüğünü ifade eden Sarıoğlu, “Tüm İşçi Emeklilerin teşkilat sekreteriyim biz siyasetçi değiliz, dernekçiyiz. Ben İktidar muhalefet tüm milletvekillerine sesleniyorum. Emekliye kim saygı duyuyorsa, emeklinin hakkını kim verecekse, intibak yasasını kim çıkartacaksa, TOKİ ile ilgili kim çalışacaksa bize en çok hizmeti kim yapacaksa emekli takdirini yapacaktır. Biz her görüşten insanları temsil ediyoruz. Bizim için siyaset ikinci planda kalır. Emekli arkadaşlarım dilediği partiye oy verecektir. İktidar, muhalefet bütün milletvekillerine daha önce defalarca seslendik tekrar sesleniyoruz. Emekliye bir adım atana emekli iki adım atar. Herkes aklını başına alsın. Türkiye’de 10 milyon emekli var. Emekli dört gözle gerek iktidarı gerekse muhalefeti dikkatle izliyor. Önümüzdeki seçimlerde ona göre tavrını alacaktır. Biz sorunlarımızı yöre milletvekillerimize söyledik. Sorunlarımızın içinden çıkamıyorlarsa külliyeye aktarmalarını, eğer kendileri aktaramıyorlarsa beraber giderek Cumhurbaşkanımıza emeklilerin sorunları içeren dosya vererek aktarmak istiyoruz. Bütün sorunlarımızı biz Cumhurbaşkanımıza aktarmak istiyoruz. Anlayan anlasın anlamayana zamanı geldiğinde emekliler anlatır” şeklinde konuştu.