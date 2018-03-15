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Sarıyer'de esrarengiz olay! Taksicinin dikkati ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 07:21 | Son Güncelleme

Sarıyer'de bir taksiden indikten sonra denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sakıp Sabancı Caddesi, Boyacıköy mevkiinde 04:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, taksi ile olay yerine gelen ve isminin Aysun olduğu öğrenilen kadın, Boyacıköy otobüs durağında taksiden indi.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ KURTARDI

Kadının araçtan inmesinin ardından geri dönen taksici, kadını göremeyince durumdan şüphelendi. Sahile bakan taksici kadınının denizde olduğunu görünce durumu polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

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ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılan kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahilde kadına ait çanta ve eşyalar bulunurken, kadının kimliğine dair her hangi bir belge bulunamadı. Olayın şokuna giren kadın, sadece isminin Aysun olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının denize kendisinin mi atladığı yoksa dengesini mi kaybedip düştüğü yapılacak olan çalışmanın ardından belirlenecek.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Taksi

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