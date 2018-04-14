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Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 23:51 | Son Güncelleme

Sarıyer'deki bir taksi durağında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Ahmet B. isimli şahıs, Ayazağa Mahallesi Naci Canan Tuncer Sokağı'nda bulunan ve daha önce kahya olarak çalıştığı taksi durağına gelerek iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet B., üzerindeki silahla Muzaffer Kazdal ve Mehmet Topçu'ya ateş etti.

POLİS YAKALADI

Olay yerinden kaçmak isteyen silahlı şahıs, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli olan ve mesai sonrası evine giderken olay yerinden geçen polis memuru tarafından yakalandı. Hafif yaralanan Kazdal ve Topçu hastaneye kaldırılırken, Ahmet B. ise sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

AA

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