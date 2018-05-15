Sarıyer'de 2 polis merkezi açıldı -1

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Sarıyer'de Ayazağa ve Zekeriyaköy'deki 2 polis merkezinin açılışı yapıldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 31 mahallede 6 polis merkeziyle çalışmasının daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Zekeriyaköy'e yeni bir polis merkezi yapılmasına, Ayazağa'da dere yatağında prefabrik bir binada faaliyet gösteren Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'nin de yeni bir yere taşınmasına karar verildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve bazı özel kurumların da desteğiyle Ayazağa ve Zekeriyaköy'de 2 polis merkezi binası yapıldı. AÇILIŞLARA KARKOLLARA İSİMLERİ VERİLEN ŞEHİT AİLELERİ DE KATILDI Polis merkezlerinin açılış törenlerine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Müdür Yardımcıları Sinan Kökten, Kadir Alçıkaya ve Necmettin Öztürk, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, Medya Halkla İlişkiler Şube Müdürü Hüseyin Güleç, Şehit Mürüvvet Akpınar'ın ağabeyi ve kızı ile Şehit Münir Alkan'ın annesi, eşi ve kızının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

ZEKERİYAKÖY KARAKOLUNA ŞEHİT KORUMANIN ADI VERİLDİ Yapımları tamamlanarak açılışları yapılan Ayazağa'daki polis merkezine Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar, Zekeriyaköy'deki polis merkezine ise, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan koruması Münür Alkan'ın adı verildi. İSTANBUL TERÖR, ASAYİŞ OLAYLARI VE TRAFİKLE ANILAN BİR ŞEHİR OLMAYACAK Program kapsamında ilk olarak Ayazağa'da açılan Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'nin açılışı yapıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, açılışı yapılan karakola birlikte Sarıyer Ayazağalılar daha iyi bir hizmet kalitesine kavuşacaklarını söyledi. Şahin, vatandaşlara yenilenen karakolla daha iyi hizmet sunulacağını belirterek, “İstanbul terörle anılır bir şehir olmaktan kısa süre sonra çıkacaktır. Tüm personelimiz gece gündüz demeden bu hedefe ulaşmak için çalışıyor. İstanbullular her gün asayiş olaylarını yaşıyor. Onları da en az terör olayları kadar ciddiyetle ele alıyoruz. İstanbullular yakın gelecekte asayiş olayları bakımından da rahat edecekler. İstanbul'un en büyük sorunlarından birisi trafik sorunudur. Tüm metropol kentler trafik sorununu yaşıyor. Bunun için bir şeyler yapmalıyız. Gün geçtikçe trafiğin biraz daha rahatladığını, trafikte seyrederken kendini huzurlu hissettiği bir hedefe doğru ilerliyoruz dedi.

2018 İSTANBUL'DA ASAYİŞLE MÜCADELE YILI İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ayazağa'da bulunan Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'ne adını veren Mürüvvet Akpınar'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ilk kadın şehit polis olduğunu söyledi. Çalışkan, “2016 yılında Sultanahmet'teki terör saldırısı sonrasında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na verdiği brifingde 'İstanbul'da terörle anılan hiçbir yer kalmayacak' sözünü vermiştim. Bunu büyük ölçüde başardık. Tekraren sözünü veriyorum. Her mahallemiz kendi özelliğiyle anılacak ancak terörle anılmayacak. 2018 yılını 'Asayiş Suçlarıyla Mücadele' yılı olarak hedefledik dedi. 'ÇÜRÜK ELMA VE ADALET PROJESİ', MUHTARLAR 3. GÖZ OLACAK Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 'Çürük Elma ve Adalet' isimli yeni bir proje başlattıklarını eğitimlerinin devam ettiğini belirterek, projeyi anlattı. Polis merkezlerinin ve amirlerinin değerlendirildiği 'Çürük Elma ve Adalet' projesi kapsamında 3 emniyet müdür yardımcısı, 5 emniyet müdürü, 11 emniyet amirinin polis merkez amirliği yapan rütbelilere eğitimler veriyor. Çalışkan, vatandaşların polis merkezlerine gelmeye korkmadığı, geldiği zaman yüzünün gülmesini amaçlandığını söyleyerek, “Projede dışarıdan bir göz olarak muhtarlardan yardım istenildiğini, polis merkezlerinin muhtarlar tarafından üçüncü göz olarak yardımlarını istedik. Projenin adalet kısmıyla ilgili ise her olayı hemen çözemeyebiliriz ama polis merkezimize başvuranların morali bozulmadan güler yüzle dönecek. Vatandaşın polisle ilk yüz yüze geldiği yer polis merkezi amirliğidir. Vatandaşın devlete karşı ilk algısının oluşturduğu yer, polis merkezidir. Polis Teşkilatı, sadece suçla uğraşmaz, devleti de temsil eder. Amirlerimiz vatandaşa güven vermeli diye konuştu.

SARIYER'DEKİ TERÖR VE UYUŞTURUCU SATICILARINA GÖZ AÇTIRILMIYOR Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, Armutlu'da ki terör gruplarından İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle temizlendiğini, Çayırbaşı'nda ise uyuşturucu madde satıcılarına Narkotik Suçlarla Mücadele Şube'sinin desteğiyle sık sık yapılan operasyonlar sonucunda ilçede rahatlama meydana geldiğini söyledi. Çamırcı, geçtiğimiz yıl hırsızlık olaylarında yüzde 31 azalma, suçluyu yakalama oranında ise yüzde 25 üzerinde de gelişme gösterdiklerini ifade etti. 'ŞEHADETE KOŞTU' Zekeriyaköy'deki Şehit Münür Alkan Polis Merkezi açılışında konuşma yapan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit olan koruması Münür Alkan hakkında yaşadıklarını anlattı. Çalışkan Şehit Polis Münür Alkan'ın kendisi için özel bir yeri olduğunu söyleyerek “Münür'ün öyle bir koşusu vardı ki! Şehadete koşmak dedikleri, şiirlerde kitaplarda olan koşmak dedikleri koşmayı görürsünüz orada… dedi.