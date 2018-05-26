Sarıyer'de ana isale borusu patladı, yolda göçük oluştu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) - SARIYER Rumeli Hisarı önündeki yolda ana isale borusunda meydana gelen patlama nedeniyle yolda göçük oluştu. Belediye ekipleri onarma çalışması başlattı. Sarıyer Rumeli Hasarı önü Yahya Kemal Caddesi'nde yolun altından geçen ana isale borusunda patlama meydana geldi. Patlayan boru nedeniyle yolda göçük oluştu. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler göçüğün meydana geldiği alana dubalar koyarak önlem aldı. Göçmenin olduğu alanda araç trafiği tek şeritten sağlanıyor. Belediye ekiplerinin yol onarım çalışması sürüyor.
Son dakika! Kore'de sürpriz görüşme
Son dakika! Kiev'de bomba paniği!
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu
Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum