HABER

Sarıyer'de hayvanseverlerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA- Sarıyer'de bir grup hayvansever 3 köpeğin zehirlenerek katledildiğini belirterek protesto gösterisi düzenledi.  "ÖLDÜRMEK SANA MI KALDI?" Hayvanseverler ellerinde "Nasıl kıydınız", "İnsanlığı zehirlediler" ve "Öldürmek sana mı kaldı?" şeklinde pankartlar taşıdı.

Sarıyer'de hayvanseverlerden protesto

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA- Sarıyer'de bir grup hayvansever 3 köpeğin zehirlenerek katledildiğini belirterek protesto gösterisi düzenledi.

"ÖLDÜRMEK SANA MI KALDI?"
Hayvanseverler ellerinde "Nasıl kıydınız", "İnsanlığı zehirlediler" ve "Öldürmek sana mı kaldı?" şeklinde pankartlar taşıdı.
Grup adına açıklamayı yapan Damla Akçay, "Darüşşafaka Bölgesi Gönüllü Hayvansever grubu 'Patidaş' olarak, mahallemiz sınırları içerisinde Hukukçular Sitesi'nde doğmuş büyümüş ve yaşamakta olan 3 köpeğimiz Cookie, Ghost ve Cino'nun pazartesi
sabahı 08.00 sıralarında zehirlenerek katledilmesini protesto etmek için toplandık. Bu vahşeti yapan kişinin her türlü insani duygulardan uzak empati kuramayan toplumdan uzaklaşması ve rehabilite edilmesi gereken bir birey olduğunu düşünüyoruz.
Çünkü araştırmalar gösteriyor ki insanlara zarar veren sağlıksız kişiler geçmişlerinde mutlaka hayvanlara eziyet veya şiddet içeren bir eylemde bulunuyor. Köpeklerimiz şimdilik şüphelendiğimiz bir kişi tarafından öldürülmüş gibi görünsede katil veya onu azmettirenler Hukukçular Sitesi'ndeki hayvan düşmanı site sakinleridir. Onların yaşam alanlarına kentsel dönüşüm adına apartman, site, rezindanslar yapıp sonra bahçede kedi, köpek olmaz diyerek kendinden başka hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayan bencil insanoğludur" dedi.

"HAPİS CEZASI OLSAYDI KATİL BU SUÇU KOLAYLIKLA İŞLEMEYECEKTİ"
"Burada bir kez daha haykırıyoruz, kentel dönüşüm ve yapılaşma nedeniyle yaşam alanlarını kaybeden hayvanları rehebilite
etmek yerine sığındıkları site, apartman, bahçe gibi yerlerden uzaklaştıran ve öldürenler Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanmalıdır" diyen Akçay, "Çünkü biliyoruzki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda hayvanlara zarar vermenin ve onları kasıtlı olarak öldürmenin cezası idari para cezası yerine ertelemesiz hapis olsaydı belki bugün burada hala aramızda olan katil bu suçu kolaylıkla işlemeyecekti" ifadelerini kullandı.

KARANFİL BIRAKTILAR
En ufak şikayet üzerine sokak hayvanlarının toplarak yemek ve su bulamayacakları şehir dışına atılmasını kabul etmediklerini belirten Akçay, "Yönetim planlarında ve tapuda evcil hayvan beslenemez ibaresi ve maddesi kaldırılmalı, uluslararası sözleşmelerde var olan 'Hiçbir canlı bulunduğu ortamdan uzaklaştırılamaz hükmü gerği 'Konutlarda evcil hayvan beslemek serbesttir' maddesi yer almalıdır" diye konuştu. Bazı hayvanseverler gözyaşı dökerken, Cookie, Ghost ve Cino'nun sürekli bulunduğu alana karanfiller bırakılmasının ardından
eylem sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

Sarıyer'de hayvanseverlerden protestoSarıyer'de hayvanseverlerden protestoSarıyer'de hayvanseverlerden protestoSarıyer'de hayvanseverlerden protesto

CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!
Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısıÜnlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İstanbul'da sis gemi trafiğini durdurdu

İstanbul'da sis gemi trafiğini durdurdu

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.