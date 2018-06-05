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Sarıyer'de ormanda ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulunan Yusuf Işık'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulunan Yusuf Işık (53) cinayetine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 21 Nisan'da Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ndeki ormanlık alanda, silahla vurulduktan sonra cesedi yakılmış halde bulunan Işık'ın öldürülmesine ilişkin çalışma kapsamında olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyette dolandırıcılıktan 30 suç kaydı bulunan Işık'ın 2002 yılında Portekiz'de uyuşturucu suçundan cezaevine giren Yılmaz G'yi Türkiye'ye naklettirmek bahanesiyle yakınlarından 51 bin doları dolandırdığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin Yılmaz G'nin yakınları olduğu, cinayeti bu sebeple işlediği iddia edildi.

Şüphelilerin Nisan ayında Işık'ın Sultangazi'deki adresini belirlediği, bir kaç gün evinin etrafında dolaştıkları 19 Nisan'da da evinin önünden otomobille kaçırıp, Sarıyer'de ormanlık alanda silah vurup öldürdükleri, ardından cesedi yaktıkları iddia edildi.

Olayda silahı kullandığı öne sürülen Süleyman S'nin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

- Olay

Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ndeki ormanlık alanda yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, üzerinden kimlik çıkan cesedin Yusuf Işık'a ait olduğu belirlenmişti. Cesedin göğüs bölgesinde bir kurşun izi tespit edilmiş, Işık'ın vurulduktan sonra yakıldığı değerlendirilmişti.

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