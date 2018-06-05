Sarıyer'de ormanda ceset bulunması

Şüphelilerin Nisan ayında Işık'ın Sultangazi'deki adresini belirlediği, bir kaç gün evinin etrafında dolaştıkları 19 Nisan'da da evinin önünden otomobille kaçırıp, Sarıyer'de ormanlık alanda silah vurup öldürdükleri, ardından cesedi yaktıkları iddia edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Yılmaz G'nin yakınları olduğu, cinayeti bu sebeple işlediği iddia edildi.

Emniyette dolandırıcılıktan 30 suç kaydı bulunan Işık'ın 2002 yılında Portekiz'de uyuşturucu suçundan cezaevine giren Yılmaz G'yi Türkiye'ye naklettirmek bahanesiyle yakınlarından 51 bin doları dolandırdığı öne sürüldü.

Olayda silahı kullandığı öne sürülen Süleyman S'nin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

- Olay

Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ndeki ormanlık alanda yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, üzerinden kimlik çıkan cesedin Yusuf Işık'a ait olduğu belirlenmişti. Cesedin göğüs bölgesinde bir kurşun izi tespit edilmiş, Işık'ın vurulduktan sonra yakıldığı değerlendirilmişti.

