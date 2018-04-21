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Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de ormanlık alanda yanmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ndeki ormanlık alanda yanmış ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde, cesedin üzerinde Yusuf Işık'a (53) ait kimlik bulundu. Cesedin göğüs bölgesinde bir kurşun izi tespit edildi.

Şahsın vurulduktan sonra yakıldığının değerlendirildiği belirtildi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ceset Cinayet Büro Amirliği Sarıyer Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Yusuf Işık

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