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Sarıyer'de ormanlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 16:42 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - SARIYER'de ormanlık alanda küçük çapta yangın çıktı.

İstanbul DHA - SARIYER'de ormanlık alanda küçük çapta yangın çıktı. Sarıyer Kocataş mevkiinde saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Küçük çaplı olduğu belirtilen yangın kısa sürede söndürüldü.

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