Sarıyer'de ormanlık alanda yanmış ceset bulundu

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)
SARIYER'DE ormanlık alanda yakılmış ceset bulundu. Polis hayatını kaybeden kişinin göğsünden tabancayla vurulup ardından da benzin dökülerek yakıldığını belirledi.
Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yanmış halde erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda cesedin 53 yaşındaki Yusuf Işık'a ait olduğu belirlendi.
BENZİN DÖKÜLEREK YAKILMIŞ
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Işık'ın önce tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğünü daha sonra da benzin dökülerek yakıldığını belirledi. Cesedin Adli Tıp Kurumu'nda incelemeleri sürerken, polis Işık'ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!
Damadın şakası kötü bitti
AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum