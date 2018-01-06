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Sarıyer'de otomobil denize uçtu!

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 17:11 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sarıyer 'de bir otomobilin denize uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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deniz Sarıyer otomobil sürücü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Oyle sahte bariyermi olur belediyenin cok buyuk ayibi suclu dur 150 Metre orada cok saglam bariyer olmasi lazim
Allah rahmet eylesin.yakinlarina sabır versin..
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