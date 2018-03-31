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SARIYER'DE PARKTAKİ OYUN ALETLERİNE ZARAR VEREN 2 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 00:56 | Son Güncelleme

  Çağatay KENARLI İstanbul DHA Sarıyer'de Cumhuriyet Mahallesi Aliye Rona parkındaki çocuk oyun aletlerine zarar verdikleri ileri sürülen yaşları 18'den küçük 2 kişi yakalandı.

Çağatay KENARLI İstanbul DHA
Sarıyer'de Cumhuriyet Mahallesi Aliye Rona parkındaki çocuk oyun aletlerine zarar verdikleri ileri sürülen yaşları 18'den küçük 2 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, parktaki salıncak, kaydırak ve çöp bidonuna yakılarak zarar verilmesi olayıyla ilgili Sarıyer Mobil Park ekibi çalışma başlattı. Çalışma sonucu, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen A.A. ve H.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, Sarıyer Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

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