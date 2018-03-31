Sarıyer'de parktaki oyun aletlerine zarar veren 2 çocuk gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İstanbul, (DHA)- SARIYER'de Cumhuriyet Mahallesi Aliye Rona parkındaki çocuk oyun aletlerine zarar verdikleri ileri sürülen yaşları 18'den küçük 2 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, parktaki salıncak, kaydırak ve çöp bidonuna yakılarak zarar verilmesi olayıyla ilgili Sarıyer Mobil Park ekibi çalışma başlattı. Çalışma sonucu, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen A.A. ve H.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, Sarıyer Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.