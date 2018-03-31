Sarıyer'de parktaki oyun aletlerine zarar verilmesi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir parktaki çocuk oyun aletlerine zarar verdikleri ileri sürülen 2 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aliye Rona Parkı'nda bulunan salıncak, kaydırak ve çöp bidonuna yakılarak zarar verilmesi olayıyla ilgili Sarıyer Mobil Park ekibi çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen A.A. ve H.Ö. isimli çocuklar gözaltına alındı.
Şüpheliler, Sarıyer Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
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