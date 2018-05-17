Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Zekeriyaköy Bahçeköy Caddesi'nde bulunan bir fabrikada şoför olarak çalışan Atilla T. ve Ercüment A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atilla T, Ercüment A'yı silahla yaraladı. Olayın ardından Atilla T. kaçarken, fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ercüment A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, Atilla T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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