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Sarıyer'de sis etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

Sarıyer'de sis etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - Sarıyer ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü civarında sis etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre, bölge genelinin sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu Sarıyer'de gece başlayan sisli ve puslu hava, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Etkili olan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ayaklarının sisle kaplandığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Sarıyer ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sis

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