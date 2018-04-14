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SARIYER'DE TAKSİ DURAĞINI BASAN ESKİ KAHYA DEHŞET SAÇTI: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 23:34 | Son Güncelleme

-Şüpheli kahya o esnada orada olan bir polis tarafından silahı ile gözaltına alındı -Duraktaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı   Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Sarıyer, Maslak' ta bulunan bir taksi durağındaki taksiciler ve durağın eski kahyası arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi.

-Şüpheli kahya o esnada orada olan bir polis tarafından silahı ile gözaltına alındı

-Duraktaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Sarıyer, Maslak' ta bulunan bir taksi durağındaki taksiciler ve durağın eski kahyası arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Ahmet B. isimli kahya iki taksiciyi yaraladı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, şüpheli olay esnasında yakında olan bir polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 21.00 sıralarında Hadım Koruyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre taksi durağında çalışanlarla arasında husumet olduğu iddia edilen durağın eski kahyası Ahmet B. akşam saatlerinde durağa geldi. Durak içinde bir süre sonra tartışma yaşandı. Ahmet B. yanında getirdiği silahı ateşledi. Durakta bulunan Muzaffer K. ve Mehmet T. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Dışarıda devam eden arbedeyi gören bir polis memuru ve çevredekiler şüpheliye müdahale ederek, elindeki silahı aldı. Şüpheli Ahmet B. polisler tarafından gözaltına alındı. Yaralılar, Muzaffer K. ve Mehmet T. yakındaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

"ALLAHA ŞÜKÜR BİZE BİR ŞEY OLMADI"
Öte yandan olay esnasında çevrede bulunan bazı dükkanlar ve araçlar da kurşunların hedefi oldu. Kurşun isabet eden terzi dükkanının sahibi Recep Yarlıhan, "Nasıl olduğunu ben kendim görmedim. Çocuklar buradaydı, müşteri varmış içeride. Damatla oğlum orada ayakta duruyorlarmış, orada münakaşa edenler kimdi bilmiyorum oradan bir kuşun geliyor işte kimdir bilmiyoruz" diye olayı anlattı.
Terzi dükkanında çalışan bir kişi ise, "İki tane müşteri vardı onlarla ilgilenince birden cam patlayınca panikle kendimizi yere attık, camı deldi. Allaha şükür bize bir şey olmadı" dedi. Aracı kurşunlanan bir kişi ise, "Yatıyorduk evde, kavga var dediler. Geldik baktık aracımız kurşunlanmış. Bir şey bildiğimiz yok polislere söyledik bekle dediler. Bakalım bekliyoruz nereye kadar bekleyeceğiz" dedi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
Taksi durağında yaşanan olay caddenin karşısında bulunan bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, durak içinde yaşanan tartışma görülüyor. Daha sonra yumruklaşmayla devam eden kavgada durak önünde şüpheli Ahmet B. silahını ateşliyor. Karşı dükkandan çıkan polis memuru ve duraktakiler şüpheliye müdahale ederek, elindeki, silahı alıyor. Ahmet B. daha sonra polisler tarafından gözaltına alınıyor.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Durakta yaşanan tartışma
-Durak önünde devam eden kavga
-Şüphelinin ateş etmesi
-Polis memurunun olaya müdahale etmesi
-Şüphelinin silahının alınması
-Şüphelinin gözaltına alınması
(AKTÜEL)
-Olay yeri
-Polislerin çalışması
-Dükkanı kurşunlanan kişi ile röportaj
-Aracı kurşunlanan kişi ile röportaj
-Genel ve detaylar

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