Sarıyer'de taksi durağını basan eski kahya dehşet saçtı: 2 yaralı

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER, Maslak' ta bulunan bir taksi durağındaki taksiciler ve durağın eski kahyası arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Ahmet B. isimli kahya iki taksiciyi yaraladı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, şüpheli olay esnasında yakında olan bir polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 21.00 sıralarında Hadım Koruyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre taksi durağında çalışanlarla arasında husumet olduğu iddia edilen durağın eski kahyası Ahmet B. akşam saatlerinde durağa geldi. Durak içinde bir süre sonra tartışma yaşandı. Ahmet B. yanında getirdiği silahı ateşledi. Durakta bulunan Muzaffer K. ve Mehmet T. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Dışarıda devam eden arbedeyi gören bir polis memuru ve çevredekiler şüpheliye müdahale ederek, elindeki silahı aldı. Şüpheli Ahmet B. polisler tarafından gözaltına alındı. Yaralılar, Muzaffer K. ve Mehmet T. yakındaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.