Sarıyer'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ayazağa-Kemerburgaz Caddesi'nde, M.E'nin kullandığı 34 KV 7178 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, polisin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Ekiplere zorluk çıkaran M.E. kelepçelendi. Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.
Bu arada, kamyonetin doğalgaz borusuna da çarpması nedeniyle ekipler bölgede inceleme yaptı.
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