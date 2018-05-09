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Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 09:05 | Son Güncelleme

SARIYER İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) SARIYER İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda metruk binalar dahil olmak üzere bir çok yerde uyuşturucu madde bulundu.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çayırbaşı Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05.30'da başlayan operasyonda daha önceden belirlenen adreslere yönelik operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Çeşme Sokak'ta bulunan bir çok adrese giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDELER BULUNDU

Çeşme Sokak'ta yoğunlaşan operasyonda, metruk binalar dahil arayan ekipler satış için küçük paketler haline getirilmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

POLİSİ GÖRÜNCE UYUŞTURUCU MADDEYİ DIŞARI ATTILAR

Polis ekiplerinin sokağa girdiğini gören bazı şüpheliler, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeleri dışarı attı. Polis yaptığı aramalarda bu maddeleri de bulundu.

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