SARIYER'DE YANGIN: 2 ÖLÜ, 1 YARALI(1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Sarıyer'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken alevler arasında kalan binanın 2. ve 3. katlarındaki 3 kişiden 2'si öldü bir kişi ise yaralandı.
Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Cesetlerin çıkarılması
Polis ekipleri
-Vatandaş röp.
-Genel ve detaylar
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