Sarıyer'deki yol çökmesi

İSTANBUL(AA)- Sarıyer'de dün sabah isale hattındaki arıza nedeniyle zeminde meydana gelen çökmenin İSKİ ekiplerince onarılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.
Tarabya Yeniköy Caddesi'nde, Kalender Orduevi önünde dün sabah isale hattında yaşanan arızadan kaynaklanan çökme dolayısıyla yolun iki istikamette ulaşıma kapatılmasının ardından başlatılan onarım çalışması tamamlandı.
Zeminin altında patlayan su borusu ile çöken yol, İSKİ ekiplerinin gün boyu süren çalışması sonucu onarıldı.
Gece saatlerine kadar süren onarım ve asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasını müteakip Tarabya-Yeniköy güzergahındaki yolda ulaşım sağlanmaya başlandı.
(AA)
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