Sarız'ın son Kore gazisine veda

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de hayatını kaybeden Kore gazisi Muzaffer Arkalı (88), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlığın ardından yaşamını yitiren Muzaffer Arkalı için Sarız ilçesindeki Merkez Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Sarız'ın son Kore gazisi olduğu belirtilen Arkalı’nın cenazesine, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Arkalı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kayseri’de Muharip Gaziler Derneği’ne üye Kore gazisi sayısı ise 24’e düştü.
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