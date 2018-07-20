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Şarj cihazında uyuşturucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:43 | Son Güncelleme

Muradiye ilçesinde cep telefonu şarj cihazının içerisine yerleştirilmiş 3,5 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde cep telefonu şarj cihazının içerisine yerleştirilmiş 3,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş karayolunun Ünseli Mahallesi girişinde yol kontrolü yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan 59 EH 252 plakalı otobüste "İbre" isimli uyuşturucu arama köpeğiyle yapılan aramalarda, M.Ö. isimli kişinin valizinde cep telefonu şarj aleti içerisine gizlenmiş 3,5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
şarz cihazı uyuşturucu Van

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