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Şarkıcı Dua Lipa, Antalya'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 23:43 | Son Güncelleme

Söz yazarı ve model Dua Lipa, Antalya'da hayranlarıyla bir araya geldi

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, Antalya'da hayranlarına konser verdi.

Lipa, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde konser vermek için Antalya'ya geldi.

Konserden bir gün önce Antalya'ya gelen Lipa, konaklayacağı otele gitmeden önce helikopterle Antalya'yı havadan gezdi.

Türkiye'de ilk defa konser veren Lipa konserine "Merhaba Antalya" diyerek başladı. Lipa'nın konserini 3 bin civarında yerli ve yabancı turist dinledi.

Sanatçı Lipa, sahnede bir saat boyunca sevilen parçalarını seslendirdi.

Öte yandan ekibiyle otelin villasında konaklayan sanatçı Lipa, odasının her yerine boy aynası konulmasını talep ettiği öğrenildi.

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Antalya Serik Belek İngiliz sanatçı Dua Lipa Regnum Carya Golf & Spa Resort

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