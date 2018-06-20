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Şarkıcı Mahmut Tuncer hakkında 5 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

Tuncer hakkında bir müzisyenin eser melodisini rızası olmaksızın kendi eserinde kullandığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istendi - İddianameden: - "Bilirkişi raporunda, müştekiye ait 'Cincon' isimli eserin şikayete konu eser 'Ankara'da kullanıldığı, izinsiz kullanımdan doğan mali ve manevi hakların ihlal edildiği belirtildi"

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan bir müzisyenin, eserinin melodisini rızası olmaksızın kendi eserinde kullandığı ve dağıtımını yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu şarkıcı Mahmut Tuncer ve çalıştığı plak yetkilisi hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Soruşturma Bürosu savcısı Ali Osman Kaynak'ın, müşteki Bilgin Çetin'in eserinin izinsiz kullanıldığına yönelik yaptığı şikayet üzerine Mahmut Tuncer ve çalıştığı Özdemir Plak yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının Mahmut Tuncer ve Mustafa Özdemir hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, İzmir Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki Bilgin Çetin'in "Cincon" isimli eserini Bornova 1. Noterliğine tescil ettirmek suretiyle eser sahibi olduğu, eserini çeşitli sosyal medya mecralarında umuma arz ettiği, şüpheli Mahmut Tuncer'in "Ankara" isimli eserinde müştekinin rızası olmadan eseri kullandığı ve eser sahibi olarak müştekinin ismini göstermediği, plak yetkilisinin de bu eserin dağıtımını gerçekleştirerek mali ve manevi haklara tecavüzde bulunulduğu belirtildi.

Şüphelilere ihtarda bulunulduğu ancak uyarıların kayda alınmadığına dikkati çekilen iddianamede ifadelerine yer verilen şarkıcı Mahmut Tuncer, 1980 yılından beri Türk Halk Müziği sanatçısı olduğunu belirterek parçanın sözünü kendisinin yazdığını, müziğin belli bir bölümünü kendisi yaparken bir bölümünü de bazı müziklerden esinlenerek 2005 yılında yaptığını kaydetti.

Tuncer, suçlamayı kabul etmeyerek karşı tarafla uzlaşmak istemediğini ifade etti.

Özdemir Plak yetkilisi Mustafa Özdemir de Mahmut Tuncer'in şarkının kendisine ait olduğuna dair ıslak imzalı muvafakat alıp albüm yaptıklarını, MESAM ve MSG isimli Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlardan teyit aldıklarını, işlemlerin yasal olduğunu savunarak suçlamayı reddetti.

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre karşılaştırması yapılan iki eserin de ölçü yapısının 4/4'lük olduğu ve 8 ölçüden oluştuğu ifade edildi.

İddianame, şöyle:

"Bilirkişi raporunda, Mahmut Tuncer'e ait olarak geçen 'Ankara' isimli eserin melodisinin 'Cincon' eserinde kullanılan melodiyle aynı olduğu, 'Cincon' ve 'Ankara' eserlerinin tonları ve sözlerinin farklı olduğu, icrada ise altyapısal farklılıklar bulunduğu ancak bu farklılıkların eserin özünü değiştiren hususlar olmadığı, her iki eserde de eseri oluşturan melodinin aynı olduğu, her iki eserin de eser niteliğinde olduğu, müştekiye ait 'Cincon' isimli eserin şikayete konu eser 'Ankara'da kullanıldığı, izinsiz kullanımdan doğan mali ve manevi hakların ihlal edildiği belirtildi."

- Melodi ve ölçü yapılarının kopyalanmış iddiası

Cumhuriyet savcısı, şüphelilerin müştekiye ait Cincon isimli müzik eserinin melodi ve ölçü yapılarını kopyalayarak izinsiz Ankara isimli müzik eserinde kullandıklarını, Ankara isimli eserin bestecisi, söz yazarı ve yorumcusunun şüpheli Mahmut Tuncer olduğu, bu eserin bulunduğu albümün yapımcısı olan şirketin yetkilisinin şüpheli Mustafa Özdemir olduğuna kanaat getirerek şüphelilerin "manevi ve mali haklarına tecavüz" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

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