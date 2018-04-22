Şarkılar ile 23 Nisan coşkusu

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Çocuk ve Gençlik Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserinde bayram coşkusunu marş ve şarkılarla yaşattı.

İdil Çeliker’in şefliğini yaptığı konser, Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşti. Konsere Eskişehir dışındaki programından ötürü katılamayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gönderdiği görüntülü mesajı ile salondakileri selamlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Başkan Ataç’ın mesajı salondakilerden alkış alırken vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve iki bölümden oluşan etkinlikte koro; Benim Annem, Biz Atatürk Çocukları, Ben Çocuğum Unutmayın gibi eserleri başarı ile seslendirdi. Konsere ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik eden vatandaşlar da coşku dolu bir akşam geçirdi. Konserin finali ise 10. Yıl Marşı ile yapıldı. Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Çocuk ve Gençlik Korosu’nun yanı sıra tüm salonun ayakta söylediği marşın ardından Şef Çeliker ve korosu dakikalarca alkışlandı.