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'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp "Sana sarkıntılık edersem, beni vur" diyen Muhammet Yıldırım'ı, sevgilisi Yeter A., av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde meydana gelen olayda, Muhammet Yıldırım, kız arkadaşı Yeter A. ile konuşmak için kız kardeşi F.Y.'yle (18) birlikte narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada konuşan Yıldırım ve Yeter A. arasında tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİNİ VEREREK "SARKINTILIK EDERSEM VUR BENİ" DEDİ

Yıldırım, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A., av tüfeğiyle Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

"SARKINTILIK ETTİ, ÖLDÜRDÜM"

Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, bahçeye gidince Muhammet Yıldırım'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri Yıldırım'ın öldüğü tespit etti. Yıldırım'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen cinayet şüphelisi Yeter A. sorgusunda, "Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürdüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adana Kozan cinayet ve rehin alma

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Adam kendi demiş işte beni vur diye.Sıkıntı yok.
BÜYÜKK YALANN .. KADINA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARI ÖNE SÜREREK İNDİRİM ALACAK ÖLENİN SAVUNMASI OLMAYACĞI İÇİN COK BASIT KONUSMAK GITIKLERE YERE BAKIN NEYMIS ASILMIŞ YOK YA PLANLI PROGRAMLI BU ADANA İŞTE
Ben artık insanlardan çok korkuyorum bir dağın tepesinde yaşamak var kimse olmadan bahçeni yapıcaksın arada bir bişeye ihtiyacın olursa köye inersin hemen öcüler varmış gibi kaçarsın artık böyle
ADANA SÖZE GEREK YOK
nadirokay duydunmu ölen adamın ağzından da kendi vur demiş diyorsun, kendini kurtarmak için kız yalan söylüyor belliki
01 Adana plakada olduğu gibi vukuatda da 1 numarasın..
Herkes bi kadın bulup düşmanını vurdursun, sonrada ceza almamak için sarkıntılık etti diye iftira atsın. Mahkeme nasılsa serbest bırakır. Mafyalar adam vurmak için bol bol kadın katili işe alsın. Kaide istisna haline geldi.
iyide nasıl ispatlayacaksın... belkide bu kadın olduğu gibi erkeğe şiddet.
kadın katil.katil birinin sözüne hemen inanmamak lazım.başka bişey var.adam beni öldür diye silah vermez.
Öldürülenin kız kardeşi de onlarla birlikte ağabeyi vurulurken tepki göstermemiş sonrası da mustakbel yenge ile kaçmış. Çözemedim olayı ...
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