'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldürüldü

Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde meydana gelen olayda, Muhammet Yıldırım, kız arkadaşı Yeter A. ile konuşmak için kız kardeşi F.Y.'yle (18) birlikte narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada konuşan Yıldırım ve Yeter A. arasında tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİNİ VEREREK "SARKINTILIK EDERSEM VUR BENİ" DEDİ
Yıldırım, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A., av tüfeğiyle Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.
"SARKINTILIK ETTİ, ÖLDÜRDÜM"
Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, bahçeye gidince Muhammet Yıldırım'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri Yıldırım'ın öldüğü tespit etti. Yıldırım'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen cinayet şüphelisi Yeter A. sorgusunda, "Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürdüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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