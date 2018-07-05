HABER

Sarkisyan'ın kardeşi ve yeğeni gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

Sarkisyan'ın kardeşi ve yeğeni gözaltına alındı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın kardeşi Aleksandr Sarkisyan ve yeğeni Ayk Sarkisyan'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, Aleksandr Sarkisyan yurt dışında çıkmak isterken Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Aleksandr Sarkisyan'ın evinde ve kendisine ait olduğu söylenen şirketlerde arama başlattı. Aleksandr Sarkisyan'ın evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda para, silah ve çok sayıda tablo bulundu.

Aleksandr Sarkisyan'ın oğlu Ayk Sarkisyan da 11 yıl önce karıştığı silahla yaralama olayı nedeniyle gözaltına alındı.

Ülkede, geçen ay da Serj Sarkisyan'ın lideri olduğu Cumhuriyet Partisi Milletvekili Manvel Grigoryan, suç çetesi oluşturmak ve yolsuzluk suçlarından gözaltına alınmıştı.

Serj Sarkisyan, nisan ayında parlamento tarafından başbakan seçilmiş, bunun üzerine muhalefet daha önce iki defa cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan'ı ülkeyi kötü yönettiği ve ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle suçlamış, protesto gösterilerine başlamıştı.

Protestoların artması üzerine Sarkisyan başbakanlıktan istifa ettiğini açıklamış, muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan başbakan olmuştu.

PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katlettiKahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti
Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecekTürkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Nikol Paşinyan Serj Sarkisyan

En Çok Okunan Haberler

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama

Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama

Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

Abdullah Öcalan'ın yakınındaki kadın terörist Türkiye'ye iade edildi

Abdullah Öcalan'ın yakınındaki kadın terörist Türkiye'ye iade edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.