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Şarköy'de fırtına çatıları uçurdu, zeytin ağaçlarını devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:21 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınada, bazı binaların çatıları uçtu, zeytin ağaçları yerinden sökülerek devirildi.

Şarköy'de fırtına çatıları uçurdu, zeytin ağaçlarını devirdi

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınada, bazı binaların çatıları uçtu, zeytin ağaçları yerinden sökülerek devirildi.
Şarköy'de gece şiddetli yağmur ile birlikte gelen fırtına yaşamı olumsuz yönde etkilerken, hasara da neden oldu. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi 17 Kasım Caddesi üzerindeki SSK Evleri'nin bulunduğu bölgede etkili olan fırtına, binaların çatlarını uçurup, pencerelerini yerinden söktü. Ağaçların devrildiği bölgede, üzerlerine çatı parçaları düşen araçlar zarar gördü. Sitede bulunan yazlıkçılarından Halit Gözlüklü, gece yarısı felaket yaşadıklarını belirterek, "Yağmur beklerken deniz tarafından büyük bir uğultuyla, daha kötüsü olan fırtına geldi. Binaların çatıları uçtu, pencereleri yerinden çıktı. Bazı ağaçlar da devrilirken, can kaybı ve yaralanan olmamasına seviniyoruz" dedi.
Şarköy Kaymakamı Yakup Güney, fırtınanın hasara neden olduğu sitenin sakinleriyle görüşüp incelemelerde bulundu. Güney, yetkililerin konuyla ilgili çalışmasının sürdüğünü söyledi.
ZEYTİNLİK VE BAĞLAR ZARAR GÖRDÜ
Şiddetli fırtınadan Şarköy'ün Eriklice Mahallesi'ndeki zeytinlikler de zarar gördü. Fırtına bazı zeytin ağaçlarını yerinden sökerken bazılarını da devirdi. Ağaçlardaki zeytinleri de döken fırtınanın kendilerine büyük zarar verdiğini söyleyen Eriklice Muhtarı Ayhan Geyik,
"56 yaşındayım ve bugüne kadar böyle bir fırtına yaşamadım. Arazimizde zeytin, üzüm yaş mahsul ve sebzelerimizde yüzde 80 zararımız oluştu. Mutlaka devlet büyüklerimiz tespitleri yaptırarak, değerlendirmeleri yapacaktır. Eriklice halkını zararları karşılanarak yaraların sarılacağından kuşkumuz yok. Fırtınanın ağaçları söktüğü ve dalları kırdığı, zeytin tanelerinin döküldüğü, ağaçlarda kalan tanelerin ve üzüm salkımlarında olduğu gibi dolu yağması nedeniyle zara gördüğü görülüyor. Akşam fırtınayla karışık yağmur yağdıktan sonra 20 dakika dolu yağması nedeniyle zeytinliklerimiz ve üzüm bağlarımız, bamya bahçelerimiz zarar gördü, sahil tarafında kalan evlerin çatıları ve duvarlarıyla beraber güneş enerji su ısıtıcıları sökülerek savruldu" diye konuştu.

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