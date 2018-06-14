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Şarköy'deki parka engelli salıncağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın turistik ilçesi Şarköy'de, çocuk parkına engellilerin kullanabileceği salıncak konuldu.

Şarköy'deki parka engelli salıncağı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın turistik ilçesi Şarköy'de, çocuk parkına engellilerin kullanabileceği salıncak konuldu.
İstiklal Mahallesi'ndeki Pamuk Şeker isimli çocuk parkına, bedensel engelliler için salıncak konuldu. Açılış törenine, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Şarköy Engelliler Derneği Başkanı Kemal Yavuz Cerit, Özel Pınar Aynur Özel Eğitim Kurumu sahibi Pınar Aynur, davetliler, vatandaşlar ve engelliler katıldı. Engelliler, ilk gün salıncağa binerek gönüllerinde eğlendi.
Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, "Bundan sonra diğer mahallelerde bulunan çocuk parklarına belediyemizde ait kadememizde yaparak monte edeceğiz. Burası bizim için çok önemli adı da zaten Pamuk Şeker parkı anlamlı bir ismi var. İstediğimiz engelli çocuklarımızın diğer çocuklar gibi sallanmanın keyfini yaşaması" dedi.

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Şarköy'deki parka engelli salıncağıŞarköy'deki parka engelli salıncağıŞarköy'deki parka engelli salıncağıŞarköy'deki parka engelli salıncağı

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