Sarkozy hakkındaki soruşturma

PARİS (AA) - Devrik Libya Lideri Muammer Kaddafi'den aldığı paralarla cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, suçlamaları reddederek hedefte kendisinin değil, Fransa'nın olduğunu söyledi.

Sarkozy, iki gün süren ve hakkında soruşturma açılmasıyla sonuçlanan gözaltı süreci sonrasında, TF1 kanalının canlı yayınına katılarak ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kendisine karşı somut bir kanıtın öne sürülmediğini ve sadece kin ile karşı karşıya olduğunu savunan Sarkozy, "Çok derinden yaralandım. Kendim için değil, ülkem adına. Hedefte Fransa var, Cumhurbaşkanlığı makamı var. Benim için siyaset sona erdi fakat Fransa asla bitmeyecek. Fransızların onlara ihanet ettiğim düşüncesinde olmalarını asla kabul etmeyeceğim." dedi.

Sarkozy, 2011 yılında Libya'ya askeri harekatı düzenleyen uluslararası koalisyonu idare ettiğini anımsatarak, harekatın 8 ay sürdüğünü ve Kaddafi'nin ekim ayında öldürüldüğünü bildirdi. Sarkozy, tüm iddiaların Kaddafi ve adamları tarafından askeri harekat sonrası gündeme getirildiğini ileri sürdü. Sarkozy hakkındaki iddiaları ortaya atan Mediapart internet sitesi bu açıklamaya yanıt olarak 2007 yılında kendisine çanta dolusu para verildiğine dair yayınları yeniden gündeme getirdi.